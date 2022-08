Florianimädls liefen bei Bundesbewerb zu „Bronze“

Die Bundesbewerbe der Feuerwehrjugend in Traiskirchen sind geschlagen und Niederösterreich blieb nicht ganz unbelohnt. Während zwar die Bewerbsgruppen aus Oberösterreich fast alle Stockerlplätze abräumten, konnten sich die Mädchen der FF Mannersdorf am Leithagebirge hinter jungen Kameradinnen aus Kärnten noch den viel umjubelten dritten Platz sichern. Für die Feuerwehr aus dem Bezirk Bruck an der Leitha eine regelrechte Sensation, und auch Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Edlinger ist sprachlos: „Die Mädls haben eine großartige Leistung gezeigt, ich bin wirklich sehr stolz auf unsere Nachwuchsarbeit in der Region“, so Edlinger im „Krone“ -Gespräch.