Fatale Unglücksserie im Motorradsport muss enden

Mitten aus dem Leben gerissen

Die Chronologie ist bedrückend. Am 25. Juli 2021 stürzte der 14-Jährige Hugo Millán in der zweiten von 15 Runden in Kurve 5 des Motorland Aragon. Der Spanier konnte sich noch aufrappeln, ehe er von einem nachkommenden Mitfahrer frontal getroffen wurde. Nur zwei Monate später stürzte beim Rennen in Jerez der 15-jährige Berta Viñales (Sp) und wurde von einem anderen Fahrer überfahren. Ebenfalls im September 2021 verunglückte der erst 17-jährige Motocross-Champion Jude Morris (Eng) bei einer britischen Motorrad-Meisterschaft tödlich. Im Februar 2022 kamen der 16-jährige Jakub Gurecky aus Tschechien und der 17-jährige Thailänder Thannaphet Kusuwan bei Testfahrten ums Leben. Am Samstag kam es in Spielberg beim Rookies Cup zum jüngsten Unfall.