Ex-Bullen-Meisterkicker trainiert in Grödig

Seit wenigen Wochen trainiert der Mittelfeldspieler bei Regionalligist Grödig mit. Kickt damit nach Michi Perlak bald der nächste gestandene Ex-Bundesligaspieler in Salzburg? „Offi trainiert bei uns nur um sich fitzuhalten. Er sucht nach einem Profi-Verein“, stellt Trainer Thomas Schnöll klar. Der Linksfuß spiele in den Überlegungen des Coaches keine Rolle, eine Anstellung scheint daher äußerst unwahrscheinlich. Auch wenn es also nicht nach einem „Engagement“ des Kickers in Grödig kommt, kann Schnöll seinem Trainingsgast viel abgewinnen. „Für die Jungs war es bisher immer eine Bereicherung.“