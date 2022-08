Kiew: Russen wollen AKW Saporischschja abschalten

Beschuss ist „Spiel mit dem Feuer“

International wird ein besonderes Augenmerk auf Saporischschja gelegt, denn ein Treffer in den Reaktoren könnte eine Nuklearkatastrophe ähnlich jener in Tschernobyl 1986 auslösen. Damals wurde nicht nur die unmittelbare Umgebung dauerhaft verstrahlt, sondern radioaktiver Niederschlag ging auch in mehreren europäischen Ländern nieder. Der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA, Rafael Grossi, warnte Anfang August mit Blick auf Kämpfe in der Umgebung des AKW vor einem „Spiel mit dem Feuer, mit möglichen katastrophalen Folgen“.