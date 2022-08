„Kein Atomkraftwerk ist für den Krieg gebaut“

Drastische Worte findet Global 2000-Atomexperte Reinhard Uhrig für die sich zuspitzende Situation rund um das riesige Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine: „Die Lage ist extrem gefährlich, unter anderem sind etwa russische Panzerfahrzeuge in einen Reaktorblock eingefahren, es haben Raketen eingeschlagen, immer wieder kommt es zu Schießereien. Ein Atomkraftwerk, das direkt an der Frontlinie steht, birgt ein gewaltiges Risikopotenzial“, so Uhrig in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller. „Kein Atomkraftwerk auf der ganzen Welt ist für den Krieg gebaut.“