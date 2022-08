Erdogan glaubt noch an Friedensverhandlungen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan glaubt an ein Ende des Kriegs in der Ukraine „am Verhandlungstisch“. Er hat sich am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und UNO-Generalsekretär António Guterres in Lemberg (Lwiw) zu Gesprächen getroffen. Der russische Präsident Wladimir Putin soll über die Ergebnisse der Unterhaltung informiert werden.