Betrugsopfer erzählt: „So verlor ich 230.000 Euro“

Satte 230.000 Euro überwies die im Tiroler Unterland lebende 55-jährige Elfriede (Name von der Redaktion geändert) in mehreren Tranchen an ihre vermeintlich große Liebe. Angefangen hat alles im November des vergangenen Jahres. „Mein Mann hat mich damals verlassen und ich leide an Krebs. Ich dachte mir, es wäre schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat“, erzählt sie im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Von einer Freundin wurde Elfriede eine Dating-Plattform empfohlen.