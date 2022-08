Pensionen: „Mehrkosten von 700 Millionen Euro“

Ingrid Korosec wirft der Jugend vor, dass sie in das Pensionssystem weniger Jahre einzahlen, weil sie später in das Berufsleben einsteigen. Auch Teilzeitjobs werden immer beliebter, damit die Work-Life-Balance stimmt. Müsste die Jugend nicht mehr Verantwortung zeigen?

Es haben sich die Umstände massiv geändert. Als der Generationenvertrag geschlossen wurde, haben vier Erwerbstätige eine Pension getragen. Heute tragen drei Erwerbstätige eine Pension. 2030 sind es nur mehr zwei. Wir haben massiven Handlungsbedarf in diesem Bereich. Die älteren Menschen, die ich kenne, sagen schon, man muss den kommenden Generationen auch einen Handlungsspielraum lassen. Ein Lehrling bekommt sicher auch keine Lohnerhöhung von zehn Prozent.