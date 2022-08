Hartberg holte sich doppelte Verstärkung

Mit Eylon Almog fanden die Hartberger endlich den so dringend benötigten Stürmer. Der 23-Jährige erzielte für Maccabi Tel Aviv in 94 Pflichtspielen 15 Tore und legte 13 weitere auf. Außerdem kam er in israelischen Nachwuchs-Nationalmannschaften und in der Champions League- sowie Conference League-Qualifikation zum Einsatz. „Ich bin richtig glücklich in Hartberg zu sein und freue mich schon auf das Kennenlernen meiner neuen Mitspieler. Ich spiele Stürmer und Flügel und werde das Beste für den Klub geben“, sagt Almog in einer Aussendung des Klubs.