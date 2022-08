Deutschland plant wieder Masken- und Testpflicht

Ab Oktober sollen die einzelnen deutschen Bundesländer auch Maskenpflichten in öffentlich zugänglichen Innenräumen verhängen und Tests in Schulen, Kindergärten sowie Asyleinrichtungen vorschreiben dürfen. Eine Maskenpflicht an Schulen ist nur vorgesehen, wenn sonst kein geregelter Präsenzunterricht möglich wäre und auch dann nur ab dem fünften Schuljahr. Pandemiebedingten Schulschließungen hat die Regierung in Berlin bereits eine Absage erteilt.