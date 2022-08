Waldbrand am Dornbirner Hausberg gelöscht

Trotz Niederschlägen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in den Morgenstunden auf dem Dornbirner Hausberg, dem Karren (976 Meter) zu einem Waldbrand. Um diesen zu löschen, waren neben 60 Einsatzkräften am Boden auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ im Einsatz.