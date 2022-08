Täter laut Mutter bei Libanon-Reise radikalisiert

Der wegen der Messerattacke auf Autor Salman Rushdie festgenommene Angreifer hat sich Angaben seiner Mutter zufolge offenbar während eines Besuchs im Libanon radikalisiert. Durch seine Reise in ihr Geburtsland habe sich ihr Sohn „sehr verändert“, wurde die in Fairview im US-Bundesstaat New Jersey lebende Silvana Fardos am Montag auf der Website der „Daily Mail“ zitiert.