Zwei Spritzer um 17,20 Euro - und „Waschpauschale“

Denn neben der nicht unüblichen Kosten für Gedeck (1 Euro pro Person) wurden dem Mann auch 15 Euro „Waschpauschale“ verrechnet. Ob diese für das Aufsuchen des stillen Örtchens, fürs Händewaschen oder für die Geschirrwäsche verrechnet wurden, ist am Beleg nicht ersichtlich und obliegt wohl der Fantasie der Gäste. Nicht anders ist es mit der Position „Küche“, die ebenfalls mit 5,50 Euro am Kassenbon aufscheint. Insgesamt also „versteckte“ Kosten von mehr als 35 Euro. „Immerhin waren die Preise ansonsten moderat“, so der geduldige Leser.