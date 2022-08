Der Machtkampf um den Flughafen

Alles ist auf leisen Sohlen dahergekommen: Zuerst hat sich eine Finanzgruppe aus Australien ein Aktienpaket am Flughafen Wien geschnappt, dann folgte noch ein Tortenstück und jetzt, siehe da, will man den verbliebenen knapp zehn Prozent Streubesitz-Kleinaktionären ein scheinbar attraktives Angebot machen: Nehmt es an, tönt es süßlich, das ist ja ganz super.