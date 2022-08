Autofahrern steht weiteres Stau-Wochenende bevor

Das kommende Wochenende wird laut den Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC wieder einmal stauträchtig. Betroffen sind unter anderem die Karawanken-Autobahn (A11), die Tauernautobahn (A10), die Pyhrnautobahn (A9) sowie die Fernpassstrecke (B179). Grund sind das Frequency Festival in St. Pölten, das MotoGP-Rennen in Spielberg und das Ferienende in einigen deutschen Bundesländern.