„Wie genial wäre es, Österreichern zuzujubeln!“

„Immer wenn wir am Spielberg die Massen auf den Tribünen sahen, dachten wir, wie genial es wäre, wenn die einmal einem Österreicher in der MotoGP zujubeln können“, beschrieb Chris Schipper die Triebfeder zum Austrian Junior Cup. In der zweiten Saison kann der KTM-Geschäftsführer eine erste positive Bilanz ziehen. Österreich hat mit KTM einen erfolgreichen Rennstall in der Königsklasse, mit dem Red Bull Ring eine tolle Rennstrecke - aber weit und breit keinen konkurrenzfähigen Fahrer.