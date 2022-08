Abfahrtssperren nicht lückenlos

Reisesamstage bedeuten in Salzburg Stau. Seit auch die Bayern und Baden-Württemberg in den Ferien sind, ist die Situation auf der Tauernautobahn noch einmal deutlich schlimmer geworden. Am Samstag kam es sowohl in Richtung Süden wie auch nach Norden zu kilometerlange Staus. Vor der Grenze am Walserberg waren es bereits am Vormittag 22 Kilometer. Zur gleichen Zeit waren es 14 Kilometer zwischen Hüttau und Flachau.