„Aussortierte“ Altacher blühen in Lustenau auf

Für die drei Ex-Altacher wird das Vorarlberg-Derby am Samstag zu einem besonderen Spiel, wurden sie doch bei ihrem ehemaligen Verein einst „aussortiert“. In Lustenau hingegen erlebt Routinier Matthias Maak (157 Bundesligaspiele) seinen zweiten Frühling und schlüpfte sogar in die Kapitänsrolle.