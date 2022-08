Russische Truppen beschießen Großstadt Charkiw

„Vor uns liegt die Nacht, die schon gewohnte Zeit der Angriffe auf Charkiw. Seid vorsichtig“, mahnte Bürgermeister Ihor Terechow die Einwohner und Einwohnerinnen Charkiws. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstagabend zu Vorsicht aufgerufen, wobei das vor allem Menschen in bereits besetzten Gebieten betrifft. „Bitte gehen Sie nicht in die Nähe der militärischen Einrichtungen der russischen Armee und all jener Orte, an denen sie Munition und Ausrüstung lagern (...)“, sagte er.