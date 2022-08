Süße Corona-Welpen sind jetzt arme Tierheim-Waisen

Hartes Schicksal

Unter den 44 Hunden und 142 Katzen im Linzer Tierheim sind auch ältere Tiere. Oft hat sie ein menschliches Schicksal hierher gebracht: „Wir haben drei Malamuts, deren Besitzer an Corona verstorben ist.“ Das bewegungsfreudige Trio, das schon in die Jahre gekommen ist, hofft vermutlich vergeblich auf einen neuen Besitzer: „Sie wurden nur im Freien gehalten, sind nicht an Indoor gewöhnt. Wer soll das bewältigen?“