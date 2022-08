Finale war für Susanne Walli eine Nummer zu groß

Schon nach dem ersten der drei Halbfinalläufe war klar, dass das Finale für Walli wie erwartet außer Reichweite sein würde. Denn Lauf eins war bereits so schnell, dass die 26-Jährige 51,24 rennen hätte müssen, um über die Zeitregel weiterzukommen, also 28 Hundertstel schneller als ihre persönliche Bestleistung, die sie im Vorjahr in Tokio bei den Olympischen Spielen aufgestellt hatte.