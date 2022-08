Susanne Walli locker im Semifinale in München

Die Oberösterreicherin Susanne Walli hat für das erste kleine rot-weiß-rote Erfolgserlebnis bei der Leichtathletik-EM in München gesorgt. Die 26-Jährige lief im Vorlauf über die 400 Meter in 51,73 ihre zweitschnellste Zeit überhaupt. Damit wurde Walli Dritte und zog direkt in das Semifinale am Dienstag ein.