Prominenter „Auflauf“ für elektronischen Umlauf

Da das überschüssige Trinkwasser aus der Tiefe des Wendelinstollens stammt, gebe es kaum Schwankungen in der Menge, ergänzte Vize-BM Christian Öfner. Für Geisler sind die 950.000 Euro gerade in Zeiten wie diesen eine gute Investition, vor allem in Hinblick auf die Energieautonomie 2050. Pfarrer Josef Ahorn sorgte für den Segen von oben.