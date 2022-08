Schwerverletzter bei millionenteurem Wohnungsbrand

Am Montagnachmittag kam es in der, direkt an Vorarlberg angrenzenden Bodensee-Stadt Lindau (Bayern) zu einem Brand im Dachgeschoss einer Wohnanlage. Während zwei Personen im Haus mit leichten Verletzungen davon kamen, musste eine Person mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Schaden geht in die Millionenhöhe