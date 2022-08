Autsch! FC Chelsea kassiert Korb von Top-Stürmer

Die Suche nach einer Verstärkung in der Offensive der „Blues“ geht also weiter. Laut der „Mundo Deportivo“ sowie dem „Mirror“ soll Auba bereits ein Angebot der „Blues“ auf dem Tisch liegen gehabt haben. Außerdem muss der Gabuner aufgrund der Verpflichtung von Neuzugang Robert Lewandowski in Barcelona wohl ab sofort häufiger auf der Ersatzbank Platz nehmen. Und dennoch möchte er bleiben.