Schiri kritisiert: Verband ermittelt gegen Tuchel

An dieses London-Derby werden sich die englischen Fußball-Fans wohl aus zweierlei Gründen noch länger erinnern können. Einerseits aufgrund des an Spannung kaum zu überbietenden Spielverlaufs und dem Ausgleich in letzter Sekunde durch Tottenhams Harry Kane. Anderseits aufgrund der beiden Trainer Antonio Conte und Chelsea-Coach Thomas Tuchel, die mit ihrem eskalierenden Streit für noch fettere Schlagzeilen sorgten. Letzterem droht nun jedoch eine saftige Strafe.