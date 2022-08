Wahl-Österreicher jubelt über Marathon-Gold

Der Deutsche Richard Ringer in einem packenden Zielsprint und die die Polin Aleksandra Lisowka haben am Montag auf den Straßen von München die EM-Titel im Marathon gewonnen. Österreichische Teilnehmer waren über die 42,195 km nicht am Start. Ringer, der seinen Lebensmittelpunkt in Bregenz hat, überholte mit einem starken Schlussspurt die Israelis Maru Teferi und Gashau Ayale knapp vor der Ziellinie noch und jubelte vor Heimpublikum in 2:10:21 Stunden über Gold.