Sternschnuppen regnen im August vom Himmel

Weil es für die Beobachter so wirkt, als kämen die Sternschnuppen direkt aus dem Sternbild Perseus, wird das Phänomen auch Perseidenregen genannt. Das Sternbild Perseus lässt sich am Nordosthimmel gut finden. Es knüpft an den linken Stern des Herbstvierecks im Sternbild Pegasus an, einer Raute aus vier hellen Sternen.