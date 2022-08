Morgenstund am Wallersee

Diese Woche hat es der Wettergott mit Österreich wieder gut gemeint - keine zu großen und andauernden Hitzeperioden und auch keine sintflutartigen Regengüsse. An solchen Tagen kann man schon mal einen frühmorgendlichen Spaziergang unternehmen, vor allem wenn man sich in der Nähe eines großen Sees befindet. So hat uns Leserreporter Anton W. dieses Foto aus Salzburg zukommen lassen.