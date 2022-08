Kandidat „VdB“ warb in Linz um Unterstützer

„Der hat ja seine eigenen Bodyguards mit“, stellte ein Passant fest. Das waren die Herren an der Seite des Bundespräsidenten, die ihr Sakko nicht auszogen. Uniformierte Polizei hielt sich diskret im Hintergrund; der einzige potenziell verhaltensauffällige Mensch rundum wurde von Zivilbeamten diskret entfernt. Sonst gab es keine Zwischenfälle, dafür aber ein Spontankonzert von Hubert von Goisern mit „Heast as net“. „Ich bedanke mich bei den Menschen in Oberösterreich, die uns heute so freundlich empfangen haben und mit uns so offenherzig über ihre Anliegen gesprochen haben“, sagte der Kandidat nach dem Bad in der Menge mit vielen Fotowünschen.