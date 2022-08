Yoga-Coach kandidiert als Bundespräsident

„Wer nichts sagt, sagt am meisten“

Das Wort „erneut“ bezieht sich auf die Landtagswahl 2021, wo sich Packer mangels geeigneter anderer Leute gezwungen sah, selbst als Spitzenkandidat für „Die Beste Partei“ anzutreten. Unvergesslich sein Auftritt, wo er sich meditierend mit einer ungewöhnlichen und vielsagenden Botschaft an die Landsleute wendete: „In der Politik wird oft viel geredet, aber wenig gesagt. Wer nichts sagt, sagt daher vielleicht indirekt am meisten.“