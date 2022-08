„Regierung nur mit eigenen Skandalen beschäftigt“

Pogo blickt dem Herbst mit Sorgenfalten entgegen

Es brauche keine Schönwetter-Politiker, sondern echte, kompetente Leute. „Ich hätte gerne Politiker in dem Land, die nicht nur an morgen, sondern auch an übermorgen denken“, sagt der 35-jährige Wiener. Das ist auch der Grund, warum Pogo in die Politik gewechselt ist. „Ich will mich mit Ideen einbringen, weil ich der Meinung bin, dass es besser geht“, sagt er. Dem Herbst blickt Pogo – im Gegensatz zum amtierenden Bundespräsidenten – mit Sorge entgegen. „Ich befürchte, dass nicht ausreichend getan wird, um das, was auf uns zukommt, gut meistern zu können.“ Zudem fehlen ihm klare Worte. „Jeder merkt, dass die Probleme zurzeit einfach nur in viel Gerede ertränkt werden“, sagt Pogo.