Rosenkranz: „Regierung entlassen? Warum nicht!“

Im gleichen Atemzug übte er heftige Kritik am Pandemiemanagement („Einschränkung der Grundrechte“) der türkis-grünen Regierung und an deren Kampf gegen die Teuerung („ein schlechtes Geschäft“). Auch die zahlreichen Korruptionsermittlungen in den Reihen der ÖVP blieben nicht unerwähnt. Angesprochen auf die Kompetenz des Bundespräsidenten, die Regierung zu entlassen, meinte Rosenkranz, die Wahrscheinlichkeit dafür sei „höher als 50 Prozent“. „Warum soll ein Bundespräsident die in der Verfassung verankerte Kompetenz nicht auch ausnützen, wenn er merkt, dass es schiefläuft?“, fragte Rosenkranz in die anwesende Journalistenrunde. „Ob es der erste, der zehnte, der 141. Tag sein wird, es wird Gespräche vorher geben“, versicherte der 60-Jährige.