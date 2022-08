Trotz Maulkorb gießt Didi noch Öl ins Feuer

Umsonst. Der Kontakt zwischen den „Dalton“-Kumpels ist abgerissen, Funkstille. Barisic bezeichnete die Situation „als kompliziert“. Kühbauer dazu: „Stimmt, es ist schwierig.“ Was Didi besonders schmerzte: Als Barisic das Anforderungsprofil für seinen Nachfolger outete, stellte er klar: „Es muss ein Trainer sein, der angreifen will und agiert, statt zu reagieren.“ Ein vermutlich sogar unabsichtliches Foul von Zoki an Kühbauer, das dieser natürlich auf sich gemünzt haben wird.