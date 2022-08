Sturm setzt gegen Altach auf den Rekordmann

Der SK Sturm will am Samstag nach dem bitteren Aus in der Champions League in der Bundesliga gegen Altach zurück in die Erfolgsspur. Dabei bauen die Schwarz-Weißen wieder auf ihren Rückhalt Jörg Siebenhandl. Der ist mittlerweile in der Historie der Sturm-Goalies in einem erlauchten Kreis angekommen.