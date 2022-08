Berliner Grüne wollen harte Drogen legalisieren

„Das Recht auf Rausch in einer Stadt der Freiheit“

„Das Recht auf Rausch sollte in einer Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein, das klappt auch ohne die Mentalität einer bayrischen Dorfpolizei“, erklärte der Grüne. In einigen deutschen Bundesländern ist es bereits üblich, dass Strafverfahren eingestellt werden, wenn jemand mit einem Gramm Kokain oder wenig Ecstasy erwischt wird.