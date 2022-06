Legal kiffen: „Möglich, dass der Weg funktioniert“

Der Staat ist beim Thema Spielsucht säumig

Prävention ist ein Dauerauftrag – davon sind Gollner und Geley überzeugt. Das Angebot von „kontakt+co“ soll weiter ausgebaut werden. Ein neues Thema: Internetsucht. Bei der Spielsucht sieht Gollner den Staat in der Pflicht, den Zugang für Betroffene zu erschweren. Möglich sei das längst. Was die Berater freut: In mehreren Bereichen – Alkohol, Tabak, Opioide – geht der Konsum zurück.