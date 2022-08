Entlastungspaket für Bürger in Eisenstadt

Sonderbonus verdoppelt

Auch der Heizkostenzuschuss wird angehoben. Schon in der vergangenen Heizsaison gab es einen Sonderbonus von 50 Euro, diese Sonderzahlung wird im bevorstehenden Winter verdoppelt. „Jeder Heizkostenzuschussbezieher erhält also 100 Euro in EisenstädterScheinen“, so Bürgermeister Thomas Steiner. Unterstützung gibt es auch für alle Eisenstädter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Sie erhalten 50 Euro in Form von EisenstädterScheinen.