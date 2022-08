Angelina Jolie hat „Brad neuen Krieg angekündigt“

Brad Pitt und Angelina Jolie galten als Hollywoods Traumpaar, bevor die Ehe 2016 in die Brüche ging. Jolie warf Pitt vor, den ältesten Sohn Maddox bei einem Flug im Privatjet angegriffen zu haben und beantragte vor Gericht das alleinige Sorgerecht. Seitdem streiten sich die Schauspieler, die sich einst am Set des Films „Mr. and Mrs. Smith“ kennengelernt hatten, um die sechs gemeinsamen Kinder Maddox (21), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (14).