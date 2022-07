Neue noch (unbekannte) Frau im Leben von Brad Pitt

Neue Villa mit Blick auf den Pazifik

Der „Once Upon in Hollywood“-Star hat sich gerade entschieden, Los Angeles als seinen Hauptwohnsitz aufzugeben. Er hat sich deshalb ein 40-Millionen-Dollar-Anwesen im nordkalifornischen Küstenort Carmel gekauft, wo unter anderem auch Clint Eastwood lebt. Von seiner neuen „Seaward“-Villa überblickt er den Pazifik. Das Anwesen aus dem Jahr 1918 hatte jahrelang leer gestanden und ist das teuerste, das jemals in der Gegend verkauft wurde. Das perfekte Liebesnest für die (noch) Unbekannte?