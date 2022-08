Brad Pitt schwärmt über „wunderschöne“ Shiloh

„Ich hatte Tränen in den Augen.“ Normalerweise spricht er in der Öffentlichkeit nicht über seine Kinder. Doch bei der Premiere seines neuen Films „Bullet Train“ in Los Angeles konnte sich Brad Pitt nicht zurückhalten. Er schwärmte über seine „wunderschöne“ Tochter Shiloh und deren Tanztalent, das diese in einem TikTok-Video im Juni bewiesen hatte.