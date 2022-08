„Klimablockierer-Tour“: Demo vor Umweltministerium

„Wir brauchen tiefgreifende Veränderungen“

So wurde zum Auftakt Ende Juli der Sitz der OMV in Wien-Leopoldstadt von rund 50 Aktivisten besucht. Die nächsten Stationen in Wien werden dann noch die Wirtschaftskammer und die ÖVP sein. „Hier und da ein paar Maßnahmen & Fördermittel reichen nicht! Wir brauchen tiefgreifende, systemische Veränderungen“, fordern die Aktivisten von Fridays for Future auf Twitter.