Startschuss der Serie A: Ein Trio im Titelfieber

Aiwu in der Warteschleife

Zum Start gastiert morgen Neuzugang Valentino Lazaro mit Torino in Monza, Emanuel Aiwu muss sich bei Cremonese vorerst gedulden: „Es braucht noch Zeit, bis ich die Abläufe gewohnt bin.“ Marko Arnautovic will wiederum an die starke Vorsaison (14 Tore) anschließen. „Er ist unser Trumpfass“, betont Bolognas Trainer Sinisa Mihajlovic.