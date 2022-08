Offiziell! Rapids Aiwu wechselt nach Italien

Spanisch soll helfen

Bereits am Mittwoch war Aiwu mit Mama Heidi und Rapids Erlaubnis nach Cremona geflogen, am Samstag lernt er die Mannschaft kennen, der Liga-Start erfolgt in acht Tagen in Florenz. Bis dahin wird er auch sein Zwei-Zimmer-Appartement in Stadtnähe bezogen, den ersten Sprachkurs absolviert haben. „In der Schule hatte ich spanisch, vielleicht hilft mir das auch beim Italienisch lernen“, hofft Aiwu, der sich abschließend noch einmal bei Rapid für eine wunderbare Zeit bedanken wollte.