„Kleiner Nick“-Zeichner Jacques Sempé gestorben

Sempé selbst sagte 2018 über die Reihe, sie sei für ihn „ein Weg gewesen, das Elend, das ich in meiner Kindheit erlebt habe, wieder aufleben zu lassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alles gut ausgeht“. Er war am 17. August 1932 als uneheliches Kind im Dorf Pessac nahe Bordeaux geboren worden. Er wuchs zunächst in einer gewalttätigen Pflegefamilie auf, bis seine Mutter ihn zurückholte - und ihn so der Gewalt seines Stiefvaters aussetzte.