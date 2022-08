Früherer FPÖ-Bezirksobmann tritt für Neos an

In seiner neuen politischen Heimat fühlt sich der Unternehmer und – wie er sagt – „glühende Anhänger der EU“ wohl. Bei den Kommunalwahlen will der Neo-Pinke ein bis zwei Mandate holen. Er tritt für eine grünere Gemeinde, eine Erneuerung der Infrastruktur und die Wiederansiedlung von Kleinbetrieben an. Für das Thema S4 hat er eine einfache Lösung: Per Section Control soll das 100-km/h-Limit überwacht und so für Sicherheit gesorgt werden.