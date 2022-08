Kremlgegner Nawalny gründet Ein-Mann-Gewerkschaft

Kremlgegner sucht noch Mitstreiter

Nawalny findet jedoch keine Mitstreiter, seine Mitinsassen haben Angst vor den Konsequenzen. So habe er eine „Ein-Mann-Gewerkschaft“ gegründet und bereits einige „Siege“ erzielen können. So seien etwa die viel zu niedrigen Hocker in seiner Nähwerkstatt durch richtige Stühle mit Lehnen ausgetauscht worden, berichtet er.