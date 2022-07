Nawalny wird im Gefängnis mit Putin „gefoltert“

„Gefängnis im Gefängnis“

Nawalny war im Juni von einer Strafkolonie in Pokrow in eine Strafkolonie in der Stadt Wladimir 250 Kilometer östlich von Moskau verlegt worden - seinen Verbündeten zufolge „eines der furchterregendsten Gefängnisse Russlands“. Der Kreml-Kritiker selbst hatte seine neue Haftanstalt als „Gefängnis im Gefängnis“ bezeichnet und erklärt, von verurteilten Mördern umgeben zu sein. Um seine Gefängnisbaracke führe ein sechs Meter hoher Zaun herum.