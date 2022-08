Glasner trotz Supercup-Niederlage „sehr stolz“

Zwei Niederlagen gegen zwei der besten europäischen Fußball-Clubs hat Eintracht Frankfurt zu Beginn der Saison einstecken müssen. Doch anders als beim 1:6-Debakel in der ersten Bundesligarunde gegen Bayern München konnte Oliver Glasner der 0:2-(0:1)-Niederlage im europäischen Supercup gegen Real Madrid am Mittwochabend in Helsinki durchaus Positives abgewinnen. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil wir Paroli geboten haben“, so der Eintracht-Trainer.