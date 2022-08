Supercup: Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt

Die Partie am Mittwoch (21 Uhr) wird das erste Pflichtspiel der Madrilenen in der neuen Saison. Die La Liga-Spielzeit beginnt erst am kommenden Sonntag. Die aktuelle Form ist daher schwer einzuschätzen, die Favoritenrolle tendiert dennoch in Richtung der Königlichen. In den Testspielen gab es kürzlich eine 0:1-Niederlage gegen den Rivalen FC Barcelona und ein 2:0 über Juventus Turin. Alaba könnte nach seinem Wechsel im Sommer des Vorjahres bereits seinen vierten Titel (CL, Liga, spanischer Supercup) als „Königlicher“ feiern.